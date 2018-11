Deputados franceses votam para proibir pais de bater nos seus filhos

Os deputados franceses aprovaram esta sexta-feira uma proposta que proíbe os pais de recorrer à violência para educar os seus filhos.

França é um dos poucos países na Europa que ainda permite o uso e força para disciplinar os filhos, juntamente com o Reino Unido, Itália, Bélgica, Eslováquia, a República Checa e a Suíça.

A proposta não tem ainda força de lei, faltando a aprovação pelo senado, e diz respeito a violência física, verbal e psicológica.

Mesmo que acabe por se tornar lei, contudo, a proibição é sobretudo simbólica, uma vez que não prevê qualquer sanção para os pais que sejam considerados culpados desta prática.

Em entrevista ao site da “France 24”, o médico Gilles Lazimi, que defendeu a aprovação da lei, insiste que a violência para com as crianças não deve ser tolerada. “A partir de que momento é que um estalo se torna violência? Ouvimos sempre esta pergunta no que diz respeito a crianças, embora a fronteira seja perfeitamente clara quando nos referimos a adultos. Um pequeno estalo seria considerado um ato de violência entre adultos, tem de ser igual para com crianças. Não pode ser tolerado”, afirma o médico.

Lazima diz ainda que as agressões verbais e psicológicas podem ser tão prejudiciais como as físicas. “Dizer algo como ‘não serves para nada’, e repeti-lo vezes sem conta pode ter um efeito terrível. É uma forma de humilhação e pode ter um impacto real na autoestima”, defende.