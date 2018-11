Al Hilal de Jorge Jesus nos quartos-de-final da Liga dos Campeões Árabes

O Al Hilal de Jorge Jesus garantiu, esta sexta-feira, a qualificação para os quartos-de-final da Liga dos Campeões árabes com uma vitória por 2-0 frente ao Al Naft, em Bagdad.

Depois de uma vitória por 4-0 na primeira mão, o emblema saudita voltou a vencer, com golos de Bafétimbi Gomis e do ex-FC Porto Carlos Eduardo, que se tornou o melhor marcador da história do clube, com 57 tentos certeiros.

Apesar dos recentes rumores que noticiavam um possível regresso ao Benfica, Jorge Jesus continua com um registo notável no Al Hilal, com 14 vitórias e apenas um empate.