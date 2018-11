Ivo Vieira quer surpreender Braga e FC Porto

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, quer bater o Braga, para a I Liga, e o FC Porto, para a Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao emblema minhoto, o técnico dos cónegos deixou grandes elogios à equipa de Abel Ferreira, mas não esconde a ambição de conquistar os três pontos:

"É notório o que o Braga tem feito nos últimos anos, tem-se mantido na caixa dos quatro primeiros. Mas temos de pensar no que podemos fazer. Vamos encontrar muitas dificuldades, mas isso não nos vai inibir de disputar o jogo, querer vencer".

Esta sexta-feira soube-se também o resultado do sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal. Depois de ter vencido no Estádio da Luz para o campeonato, Ivo Vieira quer voltar a repetir o feito no Estádio do Dragão.

"É um desafio de grande motivação para os jogadores, mas extremamente difícil para o nosso objetivo, que era passar mais uma eliminatória. Mas, nada é impossível e é nosso desejo que sejamos um tomba-gigantes. Na altura, iremos para a luta e fazer nosso melhor. Por ser no Estádio do Dragão temos de fazer ainda mais para conseguir a vitória".



O Moreirense tem sido uma das equipas sensação desta temporada. Os cónegos seguem em sexto lugar, com 16 pontos. O Braga-Moreirense tem data marcada para sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga.