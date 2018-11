Ex-jogador do Canelas condenado a 11 meses de pena suspensa por agressão a árbitro

O antigo jogador do Canelas Marco Gonçalves foi condenado esta sexta-feira a 11 meses de prisão com pena suspensa, após ter agredido um árbitro em pleno relvado.

O momento aconteceu no dia 2 de abril de 2017, quando o na altura jogador do Canelas 2010 foi expulso por José Rodrigues. Insatisfeito com a decisão, Marco Gonçalves deu uma joelhada na cabeça do árbitro. A partida foi interrompida e a derrota foi mais tarde atribuída ao Canelas.

Marco Gonçalves foi condenado ainda ao pagamento de uma indemnização de 3,6 mil euros a José Rodrigues, um valor inferior aos 32 mil euros pedidos pelo juiz.

A pena ficou suspensa durante 24 meses. O antigo jogador ficou ainda proibido de entrar em recintos desportivos durante 11 meses e terá de cumprir um programa de reinserção social.