EUA, Canadá e México assinam novo acordo de comércio. Trump clama vitória

Os Estados Unidos da América, o Canadá e o México assinaram esta sexta-feira um acordo de comércio que substitui a antiga NAFTA.

Durante a assinatura do acordo, que decorreu à margem da cimeira do G20, que decorre em Buenos Aires, na Argentina, os líderes dos três países elogiaram o acordo, embora Donald Trump o tenha feito e forma mais efusiva.

“Este é um acordo modelo que altera para sempre o panorama do comércio”, afirmou o Presidente americano, acrescentando que o acordo é melhor para a proteção dos empregos no seu país, sobretudo na indústria automóvel, e que incluirá “proteção de propriedade intelectual que será a inveja das nações do mundo inteiro”.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau foi menos enfático mas não deixou de realçar o carácter histórico do novo acordo, dizendo que vem pôr fim a “incertezas económicas graves” que se poderiam ter tornado mais graves.

Trudeau disse a Donald Trump que este acordo vem demonstrar a importância de continuar a “trabalhar para remover as tarifas sobre aço e alumínio entre os nossos países”.

Já Peña Nieto, o Presidente do México, cujo mandato termina no sábado dia 1 de dezembro, considerou que esta nova versão do NAFTA é importante na medida em que fortalece uma visão “de uma América do Norte integrada, na firma crença de que juntos somos mais fortes e mais competitivos”.

A assinatura do acordo representa uma vitória política para Trump, que internamente enfrenta dificuldades relacionadas com as investigações em curso sobre alegado conluio entre a sua campanha e a Rússia antes das eleições americanas de 2016.