Óliver: "Nunca me queixei por não ser titular"

Óliver Torres, médio do FC Porto, diz que nunca se queixou por não ser titular no FC Porto, estatuto que agarrou depois de uma grande exibição frente ao Vila Real, a contar para a Taça de Portugal. Para Óliver, o jogo contra a equipa dos distritais "era como se fosse a final da Champions".

Em declarações à revista "Dragões, o médio falou ainda sobre o trabalho que o levou até à titularidade: "Nunca me queixei por não ser titular, não gosto disso. É claro que queres sempre jogar mais, mas também o podes fazer com bons treinos, ajudar a equipa. É preciso muita cabeça e mentalidade".

"Às vezes é doloroso, chegas a casa e não queres falar com ninguém. O futebol é a minha vida, e quando as coisas não correm bem, tens que procurar motivos que te puxem para cima. Cada vez que não jogava mas ganhávamos, ficava feliz porque tinhamos vencido, mas era complicado na mesma, passava uma má noite. Mas no dia seguinte já queria ir treinar e voltar a fazer o que gosto", pode ainda ler-se.

O jovem espanhol explicou a forma como encarou a partida frente ao Vila Real: "Quando não estás a jogar, é importante agarrares a oportunidade como se fosse a última. Falo do Vila Real. Era um jogo com uma equipa dos distritais, mas para mim era como se fosse uma final da Champions".

O camisola 10 dos dragões ficou satisfeito com a exibição, que acabou por mudar o rumo de Óliver nas escolhas de Sérgio Conceição. "Trabalhei a semana toda a pensar que tinha de fazer um bom jogo e voltar a casa feliz. Mesmo que não continuasse a jogar, consegui isso".

Esta é a quarta época de Óliver no FC Porto, onde já leva um total de 121 jogos somados. Esta época, o espanhol soma 14 partidas disputadas.