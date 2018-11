Marcelo confirma presença na tomada de posse de Bolsonaro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou esta sexta-feira que vai estar presente na tomada de posse de Jair Bolsonaro, no dia 1 de janeiro de 2019.

O anúncio foi feito de forma informal por Marcelo Rebelo de Sousa durante a visita à banca do Brasil, no bazar diplomático, que decorre no Centro de Congressos de Lisboa. "Estou esperando o convite, porque eu, em princípio, vou à posse, no dia 1 [de janeiro]", afirmou o Presidente da República em conversa com o embaixador do Brasil em Portugal.

Ao embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado o Presidente acrescentou que deve ir para o Brasil no dia 30 de dezembro.

No dia 29 de outubro, um dia após a eleição de Jair Bolsonaro, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que Portugal e o Brasil "têm de se dar bem" e disse esperar "um trabalho em conjunto a nível de chefes de Estado" durante o mandato do novo Presidente brasileiro.



Jair Bolsonaro venceu as eleições presidenciais no Brasil à segunda-volta, frente a Fernando Haddad, candidato do PT.