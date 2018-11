Diogo Dalot vai estrear-se na Premier League. "Está pronto", diz Mourinho

José Mourinho revelou, esta sexta-feira, que Diogo Dalot se vai estrear na Premier League, no jogo do Manchester United frente ao Southampton.

Depois da Liga dos Campeões e da Taça da Liga de Inglaterra, o lateral-direito português, de 19 anos, tem perfilada a estreia numa das melhores ligas do mundo, por uma das melhores equipas do mundo.

"Este fim-de-semana, vou chamar o Dalot. Está pronto. Teve uma lesão séria, foi operado e depois lesionou-se novamente na seleção quando estava a regressar, quando já tinha jogado com o Young Boys e com o Derby County. Está a treinar há duas semanas e está pronto", garantiu o técnico português, em conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O United pagou 22 milhões de euros ao FC Porto por Dalot, que aos 19 anos já é internacional português de sub-21. O defesa tem dois jogos disputados pela equipa principal dos "red devils" e já somou uma assistência. Duas lesões impediram maior participação na equipa.