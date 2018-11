Pinto da Costa: "FC Porto é o único clube português com dimensão internacional"

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, considera que nenhum clube português ultrapassa a dimensão europeia dos dragões.

O FC Porto assegurou, na passada quarta-feira, o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O presidente aproveitou, no seu editorial da revista "Dragões" de dezembro, para realçar esse facto.

"Que ninguém fique com dúvidas, o FC Porto é o único clube português com dimensão internacional, o que tem regularmente conquistado títulos internacionais e o que tem prestigiado o nosso futebol. Não se trata de uma opinião de um qualquer cartilheiro, trata-se de matéria factual, o resto é conversa da treta", escreveu Pinto da Costa.

O líder dos dragões marcou o 15.º aniversário do Estádio do Dragão com a lembrança de que os azuis e brancos foram "campeões e mundiais" e venceram "uma Liga Europa, nove campeonatos nacionais".

"Dá vontade de rir ver outros a porem-se em bicos de pés, porque no mesmo período ganharam meia dúzia de campeonatos, alguns sob investigação", atirou Pinto da Costa, em "bicada" ao Benfica.