Reformas antecipadas vão ter corte de 14,7% em 2019

No próximo ano as pensões antecipadas vão ter um corte de 14,7%. O número acaba de ser publicado pelo Instituto Nacional de Estatística e é resultado do fator de sustentabilidade.

Com esta nova regra, quem aos 60 anos ainda não tiver 40 de trabalho pode contar com um corte na pensão de 14,7% em 2019, um ligeiro aumento em comparação com a penalização de 14,5% deste ano.

A subida explica-se com o aumento da esperança média de vida, aponta o INE.

A esta percentagem soma-se mais uma, de 0,5% por cada mês que ainda faltar para chegar à idade da reforma.

Estas contas só não se aplicam para quem tenham começado a trabalhar aos 20 anos, ou menos, e tenha feito sempre descontos para a Segurança Social. Nestes casos, a única penalização que se aplica são só os 0,5% por cada mês em falta até à idade da reforma.