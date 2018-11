Rui Vitória anuncia mudanças agora e saídas em janeiro

Rui Vitória anunciou, esta sexta-feira, que vai introduzir "várias mudanças", na equipa e não só. O treinador do Benfica também revelou que, no mercado de janeiro, também deverá haver mexidas no plantel.

O técnico esteve quase a deixar o comando técnico do Benfica. Foi uma mudança de ideias de Luís Filipe Vieira, à última hora, que inverteu o seu futuro. Em conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Feirense, para o campeonato, Rui Vitória revelou que introduzirá alterações, a começar pela lista de convocados para o encontro da 11.ª jornada, que terá 18 jogadores, "nem mais um". Sério aviso aos jogadores:

"Há várias mudanças que vamos introduzir, a começar por mim. Quando aponto o dedo a alguém, tenho três apontados a mim. Todos os jogadores têm de sentir isto. Os que já cá estavam sabem que custou muito ganhar o tetra. Quem está a chegar tem de saber isto e o que é representar o Benfica. Se algum jogador não percebe isso, tem de perceber rapidamente, porque senão, não está aqui a fazer nada", declarou.

Vitória sabe os jogadores que tem e "o que eles podem dar". Ainda assim, admitiu que deverá haver jogadores sacrificados em janeiro.

"É possível que haja mudanças em janeiro. Não vou estou a dizer que vai sair o Manuel, o Joaquim, ou quem vai entrar. Mas é muito provável, naturalmente, que haja saídas em janeiro. Logo, mudanças", reforçou.

Apesar de tudo, Vitória lembrou que o Benfica está "nas quatro possíveis competições" e que está "envolvido até à raíz" no projeto do Benfica. "Não vou abandoná-lo. Não é a minha forma de ser", rematou o treinador.

O Benfica-Feirense, referente à 11.ª jornada do campeonato, terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. Pontapé de saída marcado para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz.