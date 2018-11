Rui Vitória: "Não foi por qualquer dinheiro que fiquei no Benfica"

Rui Vitória não se sente um treinador a prazo, no Benfica. O treinador garantiu, esta sexta-feira, que não foi por dinheiro que ficou na Luz.

O treinador do Benfica esteve na porta de saída, mas um "feeling" do presidente, Luís Filipe Vieira, inverteu o futuro. Em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Feirense, Rui Vitória garantiu que não ficou no Benfica por motivos económicos: "Não foi por qualquer dinheiro que fiquei no Benfica. Não é isso que me liga ao Benfica."

Vitória sublinhou que não se sente "um treinador a prazo", na Luz. "Hoje, era muito fácil para o presidente e para o treinador Rui Vitória já não estar aqui. Já estar a apanhar o avião para outro lado qualquer. Era muito fácil, mas depois de reflexão sentimos que esta era a solução mais óbvia. Comecei um projeto há três anos no sentido de mudar o paradigam do Benfica. Há um trabalho a fazer. Assumimos que esta era a melhor solução. Ainda tenho muito para ganhar com o Benfica", declarou.

Confiança no futuro. "Vamos continuar a ganhar"



Rui Vitória assumiu que viveu a semana "de forma intensa". Por outro lado, garantiu que "nunca" disse a Vieira que não se sentia com condições para continuar a treinar o Benfica e que a reunião com o presidente terminou com "um abraço bem forte e muito sentido".

O técnico lembrou que "tem cumprido" o que o levou ao Benfica, há quatro anos, mas também reconheceu que, "por vezes, tem de haver uma tempestade para que as coisas tenham de entrar no caminho certo":

"Vamos continuar a ganhar. O Benfica vai continuar a ganhar. Estes jogadores estão imbuídos deste espírito. Em cada minuto que passou de ontem para hoje, eu senti isso. Quem perdeu orgulho no Benfica vai voltar a ter orgulho e vai novamente rever-se nesta equipa. Quem tinha dúvidas vai voltar a ter certezas. E digo já que irei estar no campo, amanhã, aem pé, a aplaudir os meus jogadores quando eles entrarem."

O Benfica-Feirense, da 11.ª jornada do campeonato, terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. Apito inicial marcado para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz.