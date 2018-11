Nuno Manta Santos quer prolongar a crise do Benfica

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, pretende dar continuidade à crise do Benfica, no jogo da 11.ª jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida na Luz, esta sexta-feira, Manta Santos alertou que o Feirense terá pela frente um adversário que "há dois anos foi campeão e no ano passado foi vice-campeão" e que a sua equipa sabe das dificuldades de defrontar um grande. Ainda assim, enfrenta o encontro com ambição. "O Benfica tentará sair da crise. Competirá ao Feirense continuar a crise do Benfica", salientou.

O técnico fogaceiro garantiu que os problemas do Benfica "não influenciam" a sua equipa, que se foca na ambição de "jogar, ganhar, fazer pontos". Nuno Manta está à espera que o Benfica queira "dar uma resposta" à crise, ainda para mais frente aos seus adeptos.

Uns precisam de pontos, outros precisam de "muitos pontos"

O Benfica "está obrigado a não perder pontos", tal como o Feirense, que se encontra na 15.ª posição do campeonato, com nove nove pontos, os mesmos da primeira equipa em zona de despromoção. "O Benfica precisa de pontos e o Feirense precisa de muitos pontos", sublinhou. E acrescentou: "A nossa ambição é pontuar. queremos trazer pontos, que é importante. Temos de estar unidos, focados e muito concentrados."

Quanto à fase difícil por que atravessa Rui Vitória, o técnico do Feirense mostrou-se compreensivo. "Todos nós passamos fases menos boas e fases muito boas na nossa profissão. Cabe-nos acreditar muito naquilo que fazemos", referiu Nuno Manta Santos, que desvalorizou o facto de o Benfica estar sob pressão: "Adversários como Benfica, Porto, Sporting e Braga estão sempre pressionados para ganhar. O Feirense está sempre pressionado para ganhar, o Nuno Manta está pressionado para ganhar."

O Benfica-Feirense, referente à 11.ª jornada do campeonato, terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. Pontapé de saída marcado para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz.