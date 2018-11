Brahimi e Marega candidatos a melhor jogador africano do ano

Os avançados Yacine Brahimi e Moussa Marega, do FC Porto, estão entre a lista de nomeados ao prémio de melhor jogador africano de 2018, divulgada, esta sexta-feira, pela Confederação Africana de Futebol.

Brahii, da Argélia, e Marega, do Mali, foram campeões portugueses pelos dragões Porto. Também o angolano Gelson Dala, do Rio Ave, está nomeado. Esta lista preliminar conta com 34 jogadores, entre os quais se destaca Mohamed Salah, do Liverpool, que chegou à final da Liga dos Campeões. Os "reds" perderam, por 3-1, quando o egípcio já não estava em campo.

Salah também já venceu a edição de 2017 do prémio. Nota, ainda, para o senegalês Sadio Sané, também do Liverpool, o argelino Riyad Mahrez, do Manchester City, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, e o ganês Thomas Partey, do Atlético de Madrid.

Lista de candidatos a melhor jogador africano de 2018

1. Abdelmoumene Djabou (Argélia/ES Setif)

2. Ahmed Gomaa (Egito/El Masry)

3. Ahmed Musa (Nigéria/Al-Nassr )

4. Alex Iwobi (Nigeria/Arsenal)

5. Andre Onana (Camarões/Ajax)

6. Anis Badri (Tunísia/Eéperance)

7. Ayoub El Kaabi (Marrocos/Hebei China Fortune)

8. Ben Malango (RD Congo/TP Mazembe)

9. Denis Onyango (Uganda/Mamelodi Sundowns)

10. Fanev Andriatsima (Madagáscar/Clermont Foot)

11. Franck Kom (Camarões/Esperance)

12. Gelson Dala (Angola/Rio Ave)

13. Hakim Ziyech (Marrocos/Ajax)

14. Idrissa Gueye (Senegal/Everton)

15. Ismail Haddad (Marrocos/Wydad Athletic Club)

16. Jean-Marc Makusu Mundele (RD Congo/AS Vita)

17. Kalidou Koulibaly (Senegal/Nàpoles)

18. Mahmoud Benhalib (Marrocos/Raja Club)

19. Mehdi Benatia (Marrocos/Juventus)

20. Mohamed Salah (Egito/Liverpool)

21. Moussa Marega (Mali/FC Porto)

22. Naby Keita (Guiné/Liverpool)

23. Odion Ighalo (Nigéria/Changchun Yatai)

24. Percy Tau (África do Sul/Union Saint-Gilloise)

25. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão/Arsenal)

26. Riyad Mahrez (Argélia/Manchester City)

27. Sadio Mane (Senegal/Liverpool)

28. Taha Khenissi (Tunísia/Esperance)

29. Thomas Partey (Gana/Atletico Madrid)

30. Wahbi Khazri (Tunísia/Saint-Étienne)

31. Walid Soliman (Egito/Ahly)

32. Wilfried Zaha (Costa do Marfim/Crystal Palace)

33. Yacine Brahimi (Argélia/FC Porto)

34. Youcef Belaili (Argélia/Esperance)