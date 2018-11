Três anos de geringonça, Rússia e a falta de jornais portugueses no México

Na semana em que o Governo celebrou três anos, os comentadores do “Visto de Fora” atribuem António Costa o mérito de ter conseguido manter viva a geringonça.

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici olham, contudo, com preocupação para o facto de grande parte dos portugueses continuar a viver com rendimentos muito baixos. Uma situação que, na opinião dos dois jornalistas estrangeiros, não se altera com o Orçamento do Estado aprovado na quinta-feira.

Na edição desta semana, há tempo ainda para comentar a crise entre a Rússia e a Ucrânia, bem como os mais recentes episódios do Brexit.

E depois de a ministra da Cultura ter mostrado satisfação por estar quatro dias sem ler jornais portugueses, Begoña e Olivier tentam perceber se o problema é dos jornais ou da ministra.