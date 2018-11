Incêndios de 2017 fizeram aumentar pedidos de ajuda à Cáritas de Viseu

Realiza-se esta sexta-feira, em Viseu, um jantar solidário da Cáritas Diocesana, que tem como principal objetivo apoiar as famílias carenciadas que surgem em números cada vez mais elevados.

A Cáritas de Viseu diz que houve um crescimento significativo de 2017 para 2018 no número de pedidos de ajuda. Se no ano passado apoiavam quatro mil pessoas, este ano já apoiam seis mil. Os incêndios do ano passado agudizaram situação, diz o presidente da Cáritas de Viseu.

Com sala cheia, 220 pessoas aceitaram o convite para participar no jantar solidário promovido pela Cáritas diocesana de Viseu. Mas não será suficiente para dar resposta a todos os pedidos de ajuda.

Cada vez há mais famílias carenciadas. É a realidade dos dias sentida por Monteiro Marques, o presidente da Cáritas de Viseu. Por esta altura, em 2017, a instituição apoiava 1.200 famílias, para um total de cerca de quatro mil pessoas. Este ano os números cresceram para 1.700 famílias, num total de 6.000 mil pessoas.

“Não sei se espelha a realidade do país, mas nós temos mais dificuldades este ano, sabemos que nós estamos a passar por mais dificuldades do que no ano passado”, sublinha o responsável, para quem os pedidos de ajuda, são também eles cada vez mais diversificados. “Problemas de renda de casa, os apoios com a energia e água, exames médicos, aparecem até alunos do Instituto Politécnico de Viseu e das escolas”, conta à Renascença.

Segundo o responsável da Cáritas de Viseu o aumento de pedidos de ajuda tem a ver diretamente com os incêndios do ano passado. “Na Cáritas de Viseu há duas datas, o antes e o depois do 15 de outubro e, neste sentido, vamos oferecer brinquedos a 100 crianças das paróquias de S. Joaninho, Treixedo e Nagosela e vamos fazer uma festa com elas”, explica.

A Cáritas de Viseu vai promover diversas iniciativas ao longo do mês de dezembro. No dia 15 de dezembro decorre a iniciativa “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”, onde vão ser vendidas velas para angariar fundos para apoiar os mais necessitados e no dia 22 de dezembro decorre o jantar de Natal com os sem-abrigo.

“Embora se diga que não há sem-abrigo em Viseu, há muitas pessoas com privações de alojamento”, garante Monteiro Marques, acrescentando que estão a precisar de mais voluntários para trabalhar na Cáritas e desta forma chegar a mais famílias.

Nesta quadra natalícia vão ser ainda distribuídos 50 cabazes com bacalhau, doces e brinquedos. Com as despensas a serviços mínimos, a Cáritas de Viseu apela à doação de alimentos.