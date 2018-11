Bazoer enfrenta processo disciplinar no FC Porto

Riechedly Bazoer enfrenta um processo disciplinar e tem treinado com a equipa B do FC Porto, segundo avança o jornal "O Jogo".

O médio holandês teria chegado atrasado após o período de quatro dias de folga concedido por Sérgio Conceição, no início de novembro. Atitude que desencadeou o procedimento. Bazoer aguarda, agora, sanções.

Bazoer chegou ao Dragão no último dia do mercado, por empréstimo do Wolfsburgo, com opção de compra de nove milhões de euros. O cartão de visita era apetecível, porém, a adaptação do médio ao clube complicou-se logo após a sua chegada, devido a uma lesão na clavícula, contraída na partida de estreia de dragão ao peito, ao serviço da equipa B. Lesão que o fez perder praticamente um mês de trabalho e competição.

O médio ainda participou em três jogos pela equipa principal do FC Porto, em outubro: fez os 90 minutos com o Vila Real, para a Taça de Portugal, e deixou boas sensações; foi suplente utilizado em Moscovo, frente ao Lokomotiv, e agradou no pouco que jogou; foi titular diante do Varzim, para a Taça da Liga, e abriu o marcador de trivela. Em novembro, voltou a jogar pela equipa B e, desde então, não voltou a aparecer.



O jornal "Record" avança mesmo que o FC Porto tenta devolver Bazoer ao Wolfsburgo. O objetivo será evitar que o descontentamento do médio de 22 anos, pela escassez de minutos, se converta num "vírus" contagioso.