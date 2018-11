De Trump a Xi, de Putin a Macri e Salman pelo meio. O que esperar da cimeira do G20

Dois terços da população mundial vão estar representados nesta cimeira, o que aumenta a relevância dos encontros. Há um ano, na última cimeira do G20, Trump chocou a maioria dos aliados ao anunciar a retirada dos EUA do Acordo do Clima de Paris. E este ano, o que se pode esperar?

A presença de António Guterres, secretário-geral da ONU, também é de salientar, sobretudo depois de o antigo primeiro-ministro português ter manifestado vontade de conversar com Bin Salman sobre a guerra no Iémen .

O pano de fundo é uma série de polémicas e tensões latentes que prometem aquecer as reuniões. Fora da cimeira principal, antecipam-se ainda promissores encontros bilaterais, à exceção da reunião entre Vladimir Putin e Trump, que foi ontem cancelada pelo Presidente norte-americano por causa das tensões no Mar de Azov .

Arranca esta sexta-feira a 13.ª cimeira do G20, o encontro anual entre os líderes das 19 maiores economias do mundo e um representante da União Europeia. Chefes de Estado como Donald Trump, dos EUA, e Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, começaram ontem a aterrar em Buenos Aires, na Argentina, recebidos pelo Presidente argentino, Mauricio Macri.

De olhos postos (e dedos apontados) à Arábia Saudita

Não é demais dizer que Mohammed bin Salman (MBS) é uma das figuras que mais atenções e críticas tem angariado nos últimos meses. Herdeiro do trono saudita, é ele o líder de facto do reino que mais petróleo exporta para o resto do mundo, razão pela qual líderes como Trump e Putin se têm recusado a criticá-lo pelo seu alegado papel no assassinato de Jamal Khashoggi.

O jornalista, colunista do "Washington Post" e dissidente saudita foi morto no início de outubro no consulado do seu país em Istambul, na Turquia. As autoridades sauditas começaram por garantir que Khashoggi saiu pelo próprio pé do consulado, mudando depois a versão dos acontecimentos várias vezes até assumirem que o crítico do regime morreu, de facto, na representação diplomática.

Com este homicídio ainda presente e ainda envolto em algum mistério, vários líderes vão encontrar-se com MBS, incluindo Recep Tayyip Erdogan, o Presidente da Turquia que continua a apontar o dedo aos "mais altos níveis" do Governo saudita, e o Presidente da Rússia, que depois de dois meses de silêncio quase total vai discutir o assassinato com MBS.

“Negociações de Paz.” Guterres quer reunir-se com o príncipe saudita

Também o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, quer aproveitar a cimeira para se encontrar em privado com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

"Penso que estamos perto de criar as condições para dar início a possíveis conversações de paz [no Iémen]", disse o secretário-geral da ONU dias antes do início da cimeira. Para já, é incerto se haverá cedências da parte dos sauditas quanto ao conflito por eles patrocinado, que já provocou mais de 10 mil mortos em quatro anos.