Estrela da NBA faz as delícias de jovem fã que se queixou sobre sapatilhas

Stephen Curry, base dos Golden State Warriors e conhecido defensor do desporto feminino, fez uma menina feliz com as suas sapatilhas.

Riley, uma menina norte-americana de nove anos da Califórnia, escreveu uma carta ao basquetebolista (cuja filha tem o mesmo nome), a pedir-lhe para disponibilizar as suas sapatilhas, as "Curry 5's", na secção feminina. Riley contou como, para a nova época de basquetebol, visitou, com o pai, o site da Under Armour e ficaram "dececionados" ao perceber que as sapatilhas de Curry só estavam disponíveis na secção masculina.

"Sei que apoias as raparigas atletas, porque tens duas filhas e organizas um campo de férias de basquetebol só para raparigas. Espero que possas trabalhar com a Under Armour para mudar isto, porque as meninas também querem usar as 'Curry 5's'", escreveu Riley, na missiva a Curry.

A resposta de Curry, que atualmente está lesionado, não se fez tardar: "Olá Riley, agradeço a tua preocupação e passei os últimos dois dias a falar com a Under Armour sobre como podemos resolver este problema. Infelizmente, temos os tamanhos mais pequenos classificados dirigidos apenas aos rapazes, no site". Vamos corrigir isto agora mesmo! Quero assegurar-me de que podes usar as minhas sapatilhas com orgulho."

Assim, além de ter enviado um par de Curry 5's, o talentoso jogador prometeu, ainda, que Riley será "uma das primeiras crianças" a receber as Curry 6, próxima gama de sapatilhas do base dos Warriors.