Raptors engatam a "sétima" à custa do campeão

Os Toronto Raptors chegaram à sétima vitória seguida, na madrugada desta sexta-feira. A equipa canadiana recebeu e bateu os Golden State Warriors, campeões da NBA, por 131-128, após prolongamento.

Não foi por Kevin Durant que os Warriors perderam. A tarântula da NBA fez uma exibição para recordar, com 51 pontos de 31 lançamentos, em 43 minutos de jogo. Ainda juntou 11 ressaltos, para completar o duplo-duplo, e seis assistências, além de só uma vez ter perdido a bola. Porém, face à lesão de Curry e ao afastamento de Green, Durant esteve muito sozinho. Thompson acrescentou 23 pontos e Jerebko deu 20 (e nove ressaltos), mas de resto mais ninguém chegou, sequer, aos dez pontos.

Os Raptors fizeram exatamente o contrário. Kawhi Leonard foi o grande propulsor da vitória, com 37 pontos e oito ressaltos, mas todo o cinco inicial esteve a bom nível. Kyle Lowry roçou o triplo-duplo, ao amealhar dez pontos, oito ressaltos e 12 assistências. Siakam contribuiu com 26 pontos, Ibaka com 20, Green com 13 e Valanciunas com 12.

LeBrom em modo "beast" e Clippers sem dó



Os Los Angeles Lakers voltaram às vitórias, às costas de LeBron James. O "King" destruiu os Indiana Pacers (104-96) com 38 pontos e quase chegou ao triplo-duplo: captou nove ressaltos e fez sete assistências. Sabonis foi o melhor dos Pacers, com 20 pontos e 15 ressaltos.

A outra equipa de Los Angeles somou a nona vitória nos últimos dez jogos. Os Clippers bateram os Kings, em Sacramento, por 133-121. Tobias Harris (28 pontos) e Montrezl Harrell (24) foram as estrelas da partida.

Todos os resultados da noite



Toronto Raptors-Golden State Warriors, 131-128

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers, 104-96



Sacramento Kings-LA Clippers, 121-133