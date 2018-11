Marcha-atrás na Luz, prego a fundo em Baku

Os jornais desportivos desta sexta-feira dividem-se entre o episódio da não-saída de Rui Vitória do Benfica e a goleada do Sporting ao Qarabag, que garantiu a passagem aos 16 avos-de-final da Liga Europa.

Os jornais "A Bola" e "O Jogo" destacam uma das frases fortes que Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, usou para explicar a manutenção do treinador: "Foi uma luz que me deu." O "Record" titula: "Vieira contra todos". Vitória esteve quase despedido, mas o presidente mudou de opinião durante a noite e contra opiniões dentro do próprio clube.

Quanto à goleada do Sporting, por 6-1, ao Qarabag, sucedem-se os elogios. "Esmagador", titula "A Bola". "Festival", classifica o "Record". "Recreio em Baku", descreve "O Jogo". Keizer consegue terceiro maior triunfo fora da história europeia dos leões, Wendel dá bons sinais o Sporting está na próxima fase. E Keizer ainda quer melhor futebol.

Relativamente ao FC Porto, Jardel espera que Marega iguale o seu recorde na Liga dos Campeões: dez golos. Os dragões têm a terceira melhor defesa dos principais campeonatos europeus. Bazoer foi afastado e já não treina com o plantel. "O Jogo" enaltece o "pedigree eurpeu" do Porto, a única equipa portuguesa nos oitavos-de-final da Champions.