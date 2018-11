Fonte Bastardo vence Brno no voleibol

O Fonte Bastardo venceu o Brno, da República Checa, por 3-1 na primeira mão da Taça Challenge, de voleibol.

A equipa açoriana ganhou com os parciais de 25-16, 25-23, 23-25, 25-11.

Isento da fase de apuramento para a fase os 16 avos, os insulares confirmaram que são a equipa lusa mais forte do momento, depois de Sporting e Benfica, com uma vitória por números que abrem as melhores expectativas para o jogo da segunda mão, no próximo dia 6, em Brno.

Renan da Purificação, com 17 pontos e sete 'breaks', foi o melhor jogador em campo, seguido pelo checo Rimal (16/5) e por Alexandre Monteiro (15/7).

O melhor 'spiker' foi também Renan da Purificação, com o Fonte do Bastardo a liderar em todos os aspetos do jogo: Rui Moreira e Hélder Spencer marcaram dois 'ases' no serviço, Guilherme Kachel foi o melhor recebedor (56%) sendo que Spencer também foi o melhor nos blocos, com quatro ganhadores.