Portugal vai ter equipa masculina nos Europeus de corta-mato

A seleção portuguesa para os Europeus de corta-mato vai afinal incluir equipa masculina, com a integração de mais dois atletas na lista que tinha sido divulgada na terça-feira, anunciou a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

António Silva e Miguel Marques, ambos do Sporting, juntaram-se aos benfiquistas Rui Pinto e André Pereira, pelo que Portugal participará com os quatro elementos necessários para figurar na classificação coletiva dos Europeus que se realizam em Tilburg, na Holanda, a 9 de dezembro.

Na primeira convocatória surgiram Rui Pinto, que era um dos dois pré-selecionados, e André Pereira, o melhor português em Alcobendas. De fora, ficava o segundo melhor nesse crosse espanhol, António Silva, o que contrariava os critérios publicados pela FPA, que admitia a convocação dos dois melhores portugueses na prova.

Com melhor interpretação do seu próprio documento, o atleta acaba por ser convocado e, com essa inclusão, para completar a equipa, a direção técnica nacional chamou ainda Miguel Marques, vencedor do crosse de Torres Vedras e terceiro melhor português em Alcobendas.

No ano passado, a equipa de seniores masculinos obteve a oitava posição na geral coletiva dos Europeus.

Os responsáveis incluíram também mais uma atleta sénior feminina, Susana Francisco, do Sporting, que está como suplente, justificando-se a sua presença com o facto de a participação de Marta Pen estar pendente da avaliação que lhe será feita pelo departamento médico da FPA.

Caso a benfiquista não esteja capacitada para representar Portugal será substituída por Cátia Santos, do Estreito, que estava prevista para a estafeta 4x1500 metros, entrando então para o seu lugar Susana Francisco.