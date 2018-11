Primeiro-ministro da Hungria e Chuck Norris “amigos para sempre”

Viktor Orbán levou a estrela de filmes de ação a um treino das forças especiais húngaras. A amizade entre líderes mundiais e estrelas do cinema, música ou desporto não é nova, como mostram os casos de Kim Jong-un e Dennis Rodman ou de Vladimir Putin e Steven Seagal.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, recebeu o ator norte-americano Chuck Norris e levou a estrela de filmes de ação a um treino das forças especiais. O vídeo publicado por Órban no Facebook começa com os dois homens a encontrarem-se num hotel e a trocarem calorosos cumprimentos. “Sinto que já o conheço. Li tanto sobre si, parece que já nos conhecemos”, disse o ator da série “Ranger do Texas” ou da saga “Força Delta”, antes de abraçar o chefe de Estado. De seguida, Viktor Orbán desabafa que cerca de 90% dos comentários sobre si são negativos. Chuck Norris responde: “a sério?” “Os liberais odeiam-me”, prossegue o líder húngaro, que está no poder desde 2010 e que tem sido acusado de afastar o país dos valores democráticos e europeus. Chuck compara-o ao Presidente norte-americano, Donald Trump. Orbán arrisca uma piada e afirma que é “um pouco mais” odiado.

Depois desta conversa de apresentação, o primeiro-ministro surge ao volante de uma viatura com o ator no “banco do pendura”. Estão a caminho de uma unidade das forças especiais húngaras. Durante a viagem, Orbán apresenta-se como “um lutador de rua” e como um homem do povo, “não venho da elite”. “Venho de uma pequena aldeia a 40 quilómetros daqui. Para a próxima, se tiver tempo levo-o lá. Não é nada de especial, mas é um lugar bonito”, afirma o líder húngaro. “Ia adorar”, responde Chuck Norris. A próxima cena do vídeo tem como cenário o centro de treinos de uma força especial. “A nossa unidade antiterrorista, eles são os tipos mais duros, o nível mais elevado de qualidade na defesa do povo”, explica Orbán. Chuck Norris, especialista em artes marciais, assistiu aos treinos dos militares e mostrou-se impressionado. “Assisti a treinos em todo o mundo e esta foi a melhor demonstração que vi”, admitiu. Na despedida, o primeiro-ministro abraça o ator norte-americano e agradece a visita. A mulher de Chuck Norris despede-se de Orbán com um voto de “amigos para sempre”.

A amizade entre líderes mundiais e estrelas globais não é inédita. Diego Armando Maradona, um dos melhores futebolistas de todos os tempos, também se tornou amigo dos presidentes da Venezuela Hugo Chavez e Nicolas Maduro. O astro argentino também criou laços fortes com o líder cubano Fidel Castro, que morreu em 2016, e visitou a ilha em várias ocasiões.

Uma das relações mais famosas é aquela que juntou Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, à antiga estrela do basquetebol Dennis Rodman, que realizou vários jogos de exibição naquele que é considerado o país mais fechado do mundo. Aquando da cimeira de Singapura entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e Kim Jong-un, o campeão da NBA pelos Detroit Pistons e Chicago Bulls chegou a chorar na televisão, emocionado com o encontro histórico entre os dois mundiais.

