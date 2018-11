Bruno Fernandes: "A final da Liga Europa não é um sonho, é um objetivo"

Bruno Fernandes quer chegar à final da Liga Europa, e mostrou-se naturalmente satisfeito com a qualificação para os 16 avos-de-final, após a vitória por 6-1 frente ao Qarabag.

Em declarações na "flash interview" da SIC, o médio que apontou dois golos ao emblema azeri não esconde o objetivo de chegar à final da prova. "A final não tem de ser um sonho, mas sim um objetivo. A competição é difícil e vão chegar as equipas da Liga dos Campeões, mas temos qualidade para nos bater com qualquer formação".

Sobre a partida, Bruno Fernandes mostrou-se naturalmente satisfeito com a vitória e exibição no terreno do Qarabag. "Um balanço muito positivo. O objetivo principal foi conseguido, que era a passagem. Era um grupo difícil, com viagens longam e com equipas que tentam causar dificuldades, como tivemos na Ucrânia".

"Aqui fomos muito fortes, mostramos grande futebol e espírito de equipa. Estamos confiantes. Marcámos dez golos em dois jogos e isso é muito importante. Agora há que continuar a trabalhar", disse.

A nível pessoal, Bruno Fernandes gostou dos dois golos apontados, mas quer fazer mais no próximo jogo. "Estou a crescer aos poucos. Tenho ainda muito para evoluir. Independentemente do que foi feito aqui hoje, com dois golos, quero sempre mais, e vou sempre querer".