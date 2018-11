Luís Filipe Vieira teve um "feeling". "Rui Vitória continuará a ser nosso treinador"

O presidente do Benfica garante que Rui Vitória “continuará a ser nosso treinador”. Apesar disso, Luís Filipe Vieira confirma que o técnico chegou a estar demitido, mas que mudou de ideias durante a noite.

“Não vou esconder que ainda ontem [quarta-feira] falámos na possibilidade de ele [Rui Vitória] sair. Ontem saí daqui com determinado compromisso, mas tive um ‘feeling’, uma luz”, referiu.

Em conferência de imprensa, Luís Filipe Vieira admite que a direção dos encarnados discutiu a continuidade do treinador. “Praticamente havia uma decisão tomada”.

“A responsabilidade assenta em mim, entendi que [Rui Vitória] devia continuar. Continuo a pensar que é o homem certo no lugar certo”, acrescentou. “Perguntei-lhe se estava motivado”, diz Vieira sobre reunião com Vitória, na manhã desta quinta-feira. "É um treinador comprometido com o projeto do Benfica".

Vieira lembrou a situação de Jorge Jesus que também esteve com os “dois pés” fora do Benfica e foi ele – Luís Filipe Vieira – a decidir “a continuidade”.

O líder do Benfica admite que existe "descontentamento" de sócios e adeptos face aos resultados desportivos da equipa de futebol, mas vincou que "a conquista de todos os títulos em Portugal está em aberto". Lembrou, ainda, que “os dois treinadores dos últimos 10 anos venceram 16 títulos no Benfica”.

“O Benfica está a trabalhar, temos plantel suficiente para a reconquista, acreditamos que temos capacidade para ganhar. Será treinador até final da época, a não ser que haja um imprevisto”.

O presidente do clube confirmou que Rui Vitória disse que não queria indemnização, caso fosse demitido, e acrescenta que o técnico até recusou uma proposta milionária para continuar na Luz.

O líder encarnado não colocou todas as culpas para os maus resultados em Rui Vitória. "É preciso correr, não pode ser lento, lento", deixando uma indireta aos atletas.

Perante os jornalistas, o presidente do Benfica reforça que “Jorge Jesus nunca foi contactado”.

Apesar disso, Luís Filipe Vieira confirma que “alguns nomes [de treinadores] que surgiram foram falados, mas nunca houve contactos”.

Rui Vitória assinou pelo Benfica em 2015, após quatro temporadas ao serviço do Vitória de Guimarães. Na Luz, conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças.



O Benfica, que foi segundo classificado da I Liga época passada, atrás do FC Porto ocupa atualmente o quarto lugar do campeonato, com 20 pontos, menos quatro do que os 'dragões', que lideram à frente de Sporting e Sporting de Braga.