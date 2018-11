Thierry Correia e a estreia: "Estou há 11 anos a trabalhar para este dia"

O lateral direito Thierry Correia estreou-se esta noite pela equipa principal do Sporting, na vitória por 6-1 no terreno do Qarabag.

O campeão europeu de sub-19 normalmente alinha pela equipa sub-23 dos leões, e fala em momento emocionante:

"Estou há 11 anos a trabalhar para este dia. É um momento muito feliz e emocionante para mim. Estes minutos foram muito importantes, e vou continuar a trabalhar para continuar a merecer a oportunidade".

Thierry fala numa partida difícil, e não esconde o sonho com a final, disputada também no Olímpico de Baku. "O jogo não foi fácil, a nossa equipa é que o tornou mais fácil. Não baixamos a cabeça quando eles empataram e continuamos a trabalhar para chegar a este resultado".

"O Sporting foi feito para ganhar e por isso claro que pensamos na final da Liga Europa", admite.