Objetivo cumprido. Keizer pediu e conseguiu os três pontos e uma boa exibição

Marcel Keizer, treinador do Sporting, mostrou-se muito satisfeito com a vitória por 6-1 no terreno do Qarabag e com a qualificação para os 16 avos-de-final da Liga Europa.

Em declarações na "flash interview" da SIC, o holandês ficou muito agradado com a exibição: "O nosso objetivo era ganhar e chegar à próxima fase, e foi isso que conseguimos. Jogámos bom futebol e foi isso o que mais me agradou".

Apesar dos seis golos, Keizer acredita que o jogo foi complicado. "Não foi nada fácil. Eles conseguiram o empate. Sabíamos o que eles poderiam fazer, são uma boa equipa, estivemos muito bem, mas marcar seis golos num jogo europeu é muito bom".

Questionado sobre se a conquista da Liga Europa é um objetivo, Keizer prefere pensar jogo a jogo e remete já para a próxima partida, frente ao Rio Ave: "Só fizemos um jogo, é muito cedo para falar da final. Vamos ter a fase a eliminar, vamos esperar pelo sorteio, mas queremos ir o mais longe possível".

"Por agora, temos de pensar em jogar bom futebol. O foco está na segunda-feira contra o Rio Ave", adicionou.