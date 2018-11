Borba. Operações querem confirmar se estrutura metálica é uma das viaturas desaparecidas

Uma viatura terá sido detetada esta quinta-feira no fundo da pedreira de Borba, anuncia a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Durante as buscas foi “detetada uma estrutura metálica submersa a uma profundidade de cerca de 7 metros, cuja configuração se afigura compatível com a de uma viatura”, refere a ANPC, em comunicado.

Ao anoitecer e com o aumento da chuva, as operações de resgate foram suspensas por razões de segurança, adiantam as autoridades.

Os trabalhos serão retomados na sexta-feira, “por forma a que as equipas de busca e resgate possam confirmar os dados recolhidos esta quinta-feira.

Inicialmente, a RTP avançou que tinha sido encontrado o corpo da terceira vítima da derrocada em Borba.

O deslizamento de um grande volume de terra na estrada 255 entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, provocou a deslocação de uma quantidade significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de duas pedreiras contíguas no dia 19 deste mês, perto das 16 horas.

O acidente, segundo a Proteção Civil, provocou a morte de dois trabalhadores da empresa de extração de mármores da pedreira contígua, que se encontrava ativa, o maquinista e o auxiliar de uma retroescavadora, cujos corpo já foram recuperados.

O corpo da segunda vítima mortal foi retirado no sábado à noite - por volta das 22 horas - da pedreira que se encontrava ativa. O primeiro trabalhador foi resgatado sem vida da mesma pedreira no dia seguinte ao acidente.

O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação penal (DIAP) de Évora, e duas equipas da Polícia Judiciária estão a proceder a averiguações.

O Governo pediu uma inspeção urgente ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba.

[notícia atualizada às 20h40]