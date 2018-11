Borba. Encontrada "estrutura compatível com uma viatura”

Uma viatura terá sido detetada esta quinta-feira no fundo da pedreira de Borba, anuncia a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Durante as buscas foi “detetada uma estrutura metálica submersa a uma profundidade de cerca de 7 metros, cuja configuração se afigura compatível com a de uma viatura”, refere a ANPC, em comunicado.

Ao anoitecer e com o aumento da chuva, as operações de resgate foram suspensas por razões de segurança, adiantam as autoridades.

Os trabalhos serão retomados na sexta-feira, “por forma a que as equipas de busca e resgate possam confirmar os dados recolhidos esta quinta-feira.

Inicialmente, a RTP avançou que tinha sido encontrado o corpo da terceira vítima da derrocada em Borba.

Um troço com cerca de uma centena de metros da antiga estrada nacional 255 (EN 255), localizada entre duas pedreiras, abateu no dia 19 deste mês, na zona de Borba.

As autoridades retiraram, até agora, dois corpos do fundo da pedreira.

