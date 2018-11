Com "milhares" a pedir ajuda, Igreja quer resposta do Governo contra "a indiferença e o descarte"

Veja também:

O presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, D. José Traquina, explicou à Renascença que as diversas Cáritas Diocesanas espalhadas pelo país têm recebido “milhares” de pedidos de ajuda por parte de famílias em situação de carência económica e de habitação.

“Em 2017, chegaram muitos milhares de pedidos às Cáritas Diocesanas para situações de pessoas endividadas, questões que têm a ver não só com a sua vida, mas com a sua residência. E que têm a ver com a sua dificuldade em responder aos compromissos e com situações de despejo”, lembrou.

Reagindo à reportagem da Renascença “Mães Ocupas”, que revela a história de três mães solteiras, Ana, Jéssica e Vanessa, que, perdida a casa e sem esperança de encontrar outra, ocupam, ocuparam ou pensam ocupar apartamentos vazios detidos pela Câmara de Lisboa, D. José Traquina pede "reflexão" quanto à figura da mulher em situações limite como a ocupação é.

“No que diz respeito a estas situações de pobreza, relacionadas com as mães solteiras, é uma das características da pobreza em Portugal: a feminização da pobreza. Ainda é muito sobre mulher, a mulher-mãe e a mulher jovem que recai esta dimensão da pobreza. E isto deve fazer-nos pensar e refletir.”

O também bispo de Santarém e antigo bispo auxiliar de Lisboa, recorrendo aos indicadores do Instituto Nacional de Estatística que apontam que 23,3% da população portuguesa está em risco de pobreza, explica que “os rendimentos económicos dos pobres são inferiores aos do início da crise”, em 2008.

D. José Traquina garante: “se houve melhoria económica, não chegou aos mais pobres. E isto é preciso levar a sério pelas instituições próprias”.

As “instituições próprias” são, também, as instituições do Estado, as autarquias. Também nestas há ainda “uma cultura da indiferença, do descarte”, lamenta D. José Traquina, “e isso chega aos pobres de uma forma impressionante”.

“Há muita irresponsabilidade e muita indiferença na sociedade, sobretudo nas grandes cidades como Lisboa, onde estão as pessoas com maiores rendimentos, mas também um grande número de pessoas que são pobres e vivem em situações muito, muito complicadas”, lamenta.

D. José Traquina espera que situações como as de Ana, Jéssica e Vanessa sejam “temporárias”.

“Mas para que seja temporário era preciso que as instituições de poder, que têm o poder governativo e o poder de gestão da economia, estejam na disposição de rever o rendimento das pessoas”, explica, concluindo: “Não se percebe que Portugal seja dos países europeus onde a diferença de rendimentos entre os mais ricos e mais pobres é maior. É preciso coragem de quem governa, de quem decide, e perceber que as coisas não estão bem”.