Governo apresenta excedente orçamental de 259 milhões

O Governo apresentou esta quinta-feira dados que apontam para um excedente orçamental de 259 milhões até outubro.

Os números acabam de ser avançados pelo Ministério das Finanças, que se antecipa assim à Direção-Geral do Orçamento, que publica a execução orçamental.

Segundo as Finanças, a execução orçamental das Administrações Públicas apresenta uma melhoria de mais de dois mil milhões até outubro, em comparação com o período homólogo.

Os dados revelam ainda que a receita aumentou 5,4% e a despesa 2,1%.

Contudo, estas contas ainda não incluem a fatura do Novo Banco e lesados do BES nem os subsídios de Natal dos funcionários públicos.

No que diz respeito à Segurança Social, o Ministério do Trabalho aponta para um saldo excedentário acima de 2.100 milhões de euros, com as receitas a crescer 3,1% e as despesas 2,2%. O excedente representa mais do dobro do que era previsto.