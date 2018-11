FC Porto prepara o dérbi contra o Boavista no Dragão Caixa

O plantel do FC Porto arrancou a preparação para o dérbi frente ao Boavista e treinou num local pouco comum: o Dragão Caixa.

O pavilhão que recebe os jogos caseiras das modalidades do FC Porto foi o palco do treino desta quinta-feira. Sérgio Conceição orientou a sessão apenas com os jogadores menos utilizados e não convocados para a partida frente ao Schalke. Os titulares ficaram no Olival, a realizar trabalho de recuperação física.

O momento não é comum e chamou à atenção das equipas de andebol e basquetebol, que assistiram ao treino. Aboubakar continua a ser a única baixa no plantel portista.

Os dragões regressam ao trabalho na sexta-feira, às 16h00, apenas no Centro de Treinos do Olival. O FC Porto desloca-se ao Estádio do Bessa no domingo, às 20h00, para defrontar o Boavista. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.