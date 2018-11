Trump cancela encontro com Putin por causa de conflito com a Ucrânia

Leia também:



O Presidente norte-americano, Donald Trump, cancelou esta quinta-feira um encontro que ia manter com o homólogo russo, Vladimir Putin, por causa do agravamento das tensões entre Moscovo e Kiev.

A reunião dos dois líderes ia ter lugar amanhã, no primeiro de dois dias da Cimeira do G20 em Buenos Aires, na Argentina.

Trump já tinha ameaçado cancelar o encontro depois de forças russas terem capturado três navios ucranianos no Mar de Azov, fazendo disparar as tensões entre os dois países para o nível mais elevado desde que a Rússia anexou a península da Crimeia em 2014.

Em comunicado, a Casa Branca fez saber que Trump decidiu cancelar o encontro com Putin "com base no facto de a Rússia ainda não ter devolvido os navios e marinheiros à Ucrânia".