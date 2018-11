José Morais é o novo treinador do campeão da Coreia do Sul

O Jeonbuk FC, campeão da Coreia do Sul, anunciou José Morais como novo treinador do clube.

O técnico português rescindiu com o Karpaty, da Ucrânia, e segue agora para a Coreia do Sul, onde também trabalha Paulo Bento, selecionador nacional.

Em declarações no site oficial do clube, o português mostrou-se motivado pelo desafio: "Conheço a reputação do Jeonbuk. Vai ser um desafio e quero conhecer a expectativa destes jogadores".

José Morais continua a sua volta ao mundo em busca de sucesso como treinador principal. Ao longo da carreira, o técnico já passou pelo Westefalia Herne e Dresden, da Alemanha, o Assyriska, da Suécia, Al-Shabab, da Arábia Saudita, Al-Faisaly, da Jordânia, a seleção do Iémen, o Stade Tunisien, da Tunísia, Antalyaspor da Turquia, AEK, Barnsley e, mais recentemente, o Karpaty.

O treinador português trabalhou com José Mourinho no Inter de Milão, Real Madrid e Chelsea.