Portugal sobe à sexta posição no "ranking" da FIFA

A seleção nacional subiu, esta quinta-feira, ao sexto lugar do "ranking" mundial da FIFA.

A equipa liderada por Fernando Santos protagonizou a única alteração no "top-10", e subiu uma posição face à última atualização, no dia 25 de outubro. Portugal ultrapassou o Uruguai, que eliminou a seleção portuguesa nos oitavos-de-final do Mundial da Rússia.

Portugal garantiu recentemente a qualificação para a "final four" da Liga das Nações, ao completar a fase de grupos sem qualquer derrota.

Bélgica segue líder da hierarquia, seguida da campeã mundial França, com apenas menos um ponto. A seleção brasileira fecha o pódio.

"Top10':

1. Bélgica, 1.727 pontos

2. França, 1.726 pontos

3. Brasil, 1.676 pontos

4. Croácia, 1.634 pontos

5. Inglaterra, 1.631 pontos

6. Portugal, 1.614 pontos

7. Uruguai, 1.609 pontos

8. Suíça, 1.599 pontos

9. Espanha, 1.591 pontos

10. Dinamarca, 1.589 pontos