Final da Taça Libertadores pode realizar-se no estádio do Real Madrid

A segunda mão da final da Taça Libertadores, que opõe os argentinos do Boca Juniors e do River Plate, poderá realizar-se no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, segundo avança o jornal espanhol "As".

A publicação garante que o acordo a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), que está a ser mediado pela FIFA, está "fechado a 90%". A partida poderá realizar-se na próxima semana, entre 8 e 9 de dezembro.

Se esta notícia se confirmar, as duas maiores finais continentais de clubes da temporada terão lugar em Madrid. A Liga dos Campeões está marcada para o estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano.

Segundo o "As", a FIFA pediu à RFEF, durante a manhã desta quinta-feira, que "salvasse" a CONMEBOL, que não estava a conseguir chegar a acordo com os clubes. Asunción, no Paraguai, Doha, no Qatar, e Miami, nos Estados Unidos, já tinham sido rejeitados. O próprio presidente da Argentina, Mauricio Macri, que também já foi presidente do Boca, interveio nas negociações e os dois clubes aceitaram jogar em Madrid.

O impasse surgiu devido às cenas de violência verificadas junto do estádio do River, antes do que teria sido a segunda mão, que acabou por ser adiada. A CONMEBOL já comunicara que a final da Taça Libertadores iria decorrer fora da Argentina, entre os dias 8 e 9 de dezembro.



Vários jogadores do Boca ficaram feridos, no sábado passado, por serem sido atingidos por vidros ou devido ao uso de gás lacrimogéneo por parte da polícia, com o capitão Pablo Pérez a ter de ser assistido no hospital, antes de regressar ao estádio, com uma pala a proteger o olho esquerdo.



O jogo da primeira mão desta final inédita, disputado na Bombonera, casa do Boca Juniors, terminou com um empate a duas bolas.