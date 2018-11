Ricardo Gouveia entre os dez melhores na Austrália

Ricardo Melo Gouveia começou bem o Australian PGA Championship, segundo torneio da nova temporada do European Tour, com uma volta de 69 pancadas, três abaixo do par do campo.

O golfista português está no 10º lugar, empatado com 12 adversários. Na frente estão os australianos Jake McLeod e Matt Jager, com -6.

Ricardo Gouveia foi 20º no torneio inaugural da época, em Hong Kong, e procura prolongar o bom momento de forma no Royal Pines Resort, em Queensland, na Austrália.