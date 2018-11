Desemprego cai para mínimo de 16 anos

A taxa de desemprego em Portugal, em setembro, desceu para mínimos de há 16 anos: 6,6% – menos três décimas do que em agosto e menos duas décimas do que no mesmo mês de 2017.

Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo do Instituto Nacional de Estatística (INE) e colocam a taxa de desemprego no valor mais baixo desde 2002.

Em comparação com o mês anterior, há menos 18 mil desempregado e mais 8.800 pessoas com empregos.

Os números nunca coincidem, porque entretanto há pessoas que desistem de procurar emprego ou ficam inativas.

Para outubro, o INE estima que a taxa de desemprego suba um ponto percentual, para 6,7%.