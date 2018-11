FC Porto terá dificuldades em segurar Militão

Segurar Éder Militão será um grande desafio para o FC Porto. Mário Jardel, que assistiu ao jogo dos dragões com o Schalke, e Felipe abordam o momento e a qualidade do central, de 20 anos, de ângulos diferentes. Ambos concordam que se trata de um grande valor com enorme margem de crescimento.

"Não vão demorar a aparecer propostas", diz Mário Jardel, que acredita, ainda, que o defesa se irá fixar como elemento da seleção brasileira. O Manchester United surge, na imprensa, como clube interessado em contratar o jogador já no próximo verão e, no jogo com o Schalke, os ingleses tinham olheiro na bancada.

Éder Militão marcou o primeiro golo com a camisola do FC Porto e foi um dos melhores em campo no jogo da Liga dos Campeões. Desde que chegou ao Dragão, o antigo central do São Paulo jogou sempre ao lado de Felipe e o mais velho destaca a rapidez com que o "caçula" se adaptou ao clube e ao futebol europeu.

"Com os seus 20 anos entendeu muito bem como se joga na Europa. Ficou mais tranquilo pelo facto do Porto ter muitos brasileiros. Vai conseguir muitas coisas boas", antevê Felipe.

Militão chegou ao Porto esta época, proveniente do São Paulo, e fixou-se como titular da defesa de Sérgio Conceição. O jogador tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.