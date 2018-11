Deutsche Bank alvo de buscas por suspeita de branqueamento

Uma equipa de 170 agentes da polícia alemã levou a cabo buscas esta quinta-feira à sede do Deutsche Bank em Frankfurt e a outros cinco escritórios da instituição por suspeitas de lavagem de centenas de milhões de euros.

A procuradoria de Frankfurt diz que dois funcionários do banco, bem como "outras pessoas não-identificadas em posições de autoridade" no banco, são suspeitos de não terem denunciado o alegado branqueamento de transações na ordem dos 311 milhões de euros.

O dinheiro foi transferido para organizações sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, um notório paraíso fiscal, na primavera de 2016, adiantaram os procuradores aos jornalistas.

Em comunicado, o banco alemão confirmou que a polícia está a investigar vários dos seus escritórios na Alemanha na sequência de denúncias contidas nos Panama Papers, uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação à forma como os mais ricos e poderosos fogem aos impostos nos seus países.

"Estamos a cooperar totalmente com as autoridades", garantiu o banco no comunicado.