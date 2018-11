Jardel retribui assistências de Sérgio Conceição

Durante duas épocas Sérgio Conceição foi um dos principais municiadores de Mário Jardel. Foram muitos os cruzamentos para a cabeça do goleador, no FC Porto. Vinte anos depois, Jardel retribui com uma avaliação muito positiva do trabalho que o antigo companheiro faz como treinador.

"O Sérgio está a fazer um excelente trabalho. Preparou-se e entrou no momento certo. Foi uma escolha de campeões, do presidente, do Reinaldo Teles, do Fernando Gomes", sublinha o ex-jogador, que assistiu ao FC Porto-Schalke 04, no Estádio do Dragão.

Jardel observou "uma equipa sólida, com um bom treinador e com jogadores obedientes". O brasileiro está convencido de que esta equipa pode alcançar grandes conquistas.

Jardel, empresário

Supermário reconhece que ainda sente vontade de entrar em campo, mas "o metabolismo mudou". Depois dos golos veio a política. Jardel foi deputado estadual no Brasil, mas está de regresso ao futebol, agora na pele de agente de jogadores.

A presença em Portugal é uma primeira missão para reunir com dirigentes, identificar necessidades e apresentar possibilidades para reforçar os plantéis.

"Espero que o futebol português me possa dar a oportunidade de mostrar os jovens jogadores que eu represento para que possa apresentar um novo Jardel", deseja o ex-jogador, que estará durante os próximos dias em contacto com vários clubes.

Mário Jardel, de 45 anos, foi campeão português pelo FC Porto e pelo Sporting. Vasco, Grémio, Galatasaray, Bolton, Ancona, Newell's Old Boys, Goiás, Beira-Mar, Anorthosis, Newcastle Jets, Criciúma, Ferroviário, América de Fortaleza, Flamengo de Piaui, Cherno More e Al Taawon foram os outros clubes que representou. Terminou a carreira no clube saudita em 2011, com 18 golos, em 17 jogos.