Feirense espera fazer história frente ao Benfica

Tiago Silva está confiante de que o Feirense pode fazer história na Luz, no sábado. O clube nunca venceu o Benfica - um empate e 12 derrotas - e nunca pontuou no estádio dos encarnados.

Não é, no entanto, no momento de instabilidade que o Benfica vive que o médio se apoia para acreditar. Tiago Silva, que passou pelos escalões de formação dos lisboetas, sublinha que "o Benfica é sempre o Benfica". "Não está no melhor momento, mas para vencermos temos de estar concentrados durante todo o jogo e temos de acreditar que podemos somar pontos", observa o jogador, em declarações à assessoria de imprensa do clube da Feira.

Além de concentrada, a equipa tem de ser "ambiciosa, solidária e unida", como foi na Madeira. O Feirense nunca tinha vencido o Marítimo na ilha e no domingo não só ganhou de forma expressiva, por 0-3, como conseguiu passar aos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Se a equipa se apresentar na Luz da mesma forma, "estará mais perto de obter um resultado positivo". O Benfica-Feirense, a contar para a 11ª jornada do campeonato, é no sábado, às 18h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.