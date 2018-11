Júlio António: "Jorge Jesus quer voltar ao Benfica"

Júlio António garante que Jorge Jesus quer regressar ao Benfica. O antigo dirigente conhece o treinador como poucos. Além do trabalho com Jesus no Estrela da Amadora, é um dos seus melhores amigos.

Júlio António mantém contacto frequente com o treinador e não tem dúvida em afirmar que Jorge Jesus sabe que "tem uma dívida de gratidão com o Benfica". "Foi na Luz que se lançou na alta roda do futebol internacional. Ele próprio o afirma, quando regressar a Portugal será para o Benfica", confirma o antigo dirigente a Bola Branca.

A questão contratual com o Al Hilal, da Arábia Saudita, atual clube de Jorge Jesus, não será um obstáculo, considera Júlio António.

"Jorge Jesus e o Al Hilal têm a possibilidade de, a qualquer momento, interromper a ligação contratual. Não há lugar a qualquer tipo de indemnização, nem de uma parte nem de outra. A questão dos impostos podia ser importante mas é ultrapassável, se essa for a vontade de Benfica e de Jesus", frisa Júlio António, nesta entrevista a Bola Branca.

Júlio António valoriza o facto de Jesus regressar a uma casa que já conhece: "Um treinador novo iria sempre precisar de um tempo de adaptação, uns meses para conhecer o plantel, os cantos à casa. Neste caso, não será necessário nada disso, o Jorge Jesus conhece tudo no clube. A aposta em Jesus é uma aposta ganha, é um dos melhores treinadores portugueses. Se o Benfica ainda quer ser campeão e ir longe na Liga Europa, Jorge Jesus é o treinador indicado."