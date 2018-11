Bruno Lage tem "capacidade para agarrar na equipa" do Benfica

Bruno Lage tem capacidade para assumir o comando técnico do Benfica e, quem sabe, agarrar o lugar em definitivo. A opinião é de Martim Águas, filho de Rui Águas, que foi treinado pelo atual técnico da equipa B das águias, na formação do Benfica.

Rui Vitória está de saída do Benfica e, enquanto a direção encarnada não arranja um sucessor, Bruno Lage deverá ser o treinador interino da equipa principal, com Luisão e Júlio César como adjuntos.

Martim Águas "só tem coisas boas a dizer" sobre Lage e assegura que o Benfica estará em boas mãos, com o técnico de 42 anos. "Matéria-prima não lhe falta. Acho que ele tem capacidade para agarrar na equipa e mostrar resultados e, quem sabe, até ficar até ao fim. Eu ficaria muito feliz por isso", afirma o médio, em entrevista a Bola Branca.

O ex-jogador do Benfica fala da experiência como adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea para sustentar a sua opinião de que Bruno Lage "é uma boa opção" para técnico interino.

Unificação e futebol atrativo

Perante a saída de Rui Vitória, o Benfica precisará de um aglutinador. Martim Águas acredita que Bruno Lage pode ser essa pessoa, porque "cria sempre grupos muito fortes" e tem a capacidade de desenvolver "uma boa dinâmica de grupo, tanto em treino, tanto em jogo".

Em termos técnicos e táticos, o atual jogador do Pinhalnovense diz que Bruno Lage promove "futebol atrativo, muito consciente e equilibrado".

Martim Águas também tece elogios a Bruno Lage a nível de treino. "É um treinador que trabalha muito bem, que trabalha de forma específica em certas posições do terreno e isso também é muito importante. Dá muita importância a todos os setores da equipa", analisa o médio de 25 anos.