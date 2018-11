Azul brilhante, vermelho fosco

As primeiras páginas dos diários desportivos desta quinta-feira destacam o sucesso do FC Porto na fase de grupos da Champions e a saída de Rui Vitória do Benfica.

"Champions está-lhes do sangue", titula O Jogo sobre a vitória e apuramento dos portistas.

Com grande destaque, o Record escreve, sobre o FC Porto, "Assim é que é". Mais discreto, o destaque em A Bola: "Dragão não brinca em serviço".

"Ponto final". Os jornais A Bola e O Jogo coincidem na manchete dada à saída de Rui Vitória do Benfica. Por sua vez, o Record escreve "Vitória na porta de saída" e "Jesus de malas feitas".