António Lobo Antunes e Gonçalo M.Tavares ultrapassaram Fernando Pessoa

29 nov, 2018 - 07:13 • Maria João Costa , em Guadalajara

Já não são apenas as obras de Fernando Pessoa que os mexicanos procuraram. Na livraria do pavilhão de Portugal na Feira do Livro de Guadalajara, as expetativas foram superadas logo nos primeiros dias. E a enchente de publico ainda está para chegar.