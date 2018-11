A União Sportiva, dos Açores, venceu 66-61 o Uni Györ, da Hungria, em mais uma jornada da Taça da Europa de basquetebol feminino.

Depois de três derrotas, a equipa portuguesa conquistou o primeiro triunfo da temporada.

Ao intervalo, havia 38-37.

Raphaella Monteiro, com 17 pontos, e Joana Soeiro, com 14 e oito assistências, foram as jogadoras em destaque.