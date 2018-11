Sporting e ABC vencem fora no andebol

Jogaram-se esta quarta-feira duas partidas do campeonato de andebol. Um jogo para fechar a jornada 11 e outro a abrir a jornada 12.

Na conclusão da jornada 11, o Madeira SAD perdeu em casa com o ABC por 20-24. Pelos locais Elledy Semedo foi o melhor marcador com 5 golos e nos bracarenses, foi o André Rei com 7 golos.

Já na abertura da jornada 12, o campeão Sporting venceu o Belenenses, fora, por 30-31. O melhor marcador do confronto foi o Bruno Moreira do azuis do Restelo com 9 golos, pelo Sporting foi o cubano Frankis Marzo com 8 tentos.

Agora, na classificação, os leões lideram isolados, com um jogo a mais.

11ª Jornada (conclusão)

Madeira SAD 20-24 ABC

12ª Jornada (antecipado)

Belenenses 30-31 Sporting

Classificação

1– Sporting 34 pontos (+1 jogo)

2– FC Porto 31

3– Benfica 31

4– Belenenses 28