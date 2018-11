Futuro de Rui Vitória no Benfica em risco

Rui Vitória poderá não ser o treinador do Benfica durante muito mais tempo. O jornal "O Jogo" e "A Bola" avançam que o técnico estará mesmo de saída do comando técnico das águias.

O presidente Luís Filipe Vieira esteve reunido esta tarde no Estádio da Luz com o agente de Rui Vitória para discutir o futuro do treinador e aguarda-se um comunicado oficial por parte do clube.

Vitória poderá não resistir ao mau momento de forma atual da equipa. As águias seguem em quarto lugar da I Liga, com dez jornadas volvidas. Na Liga dos Campeões, o Benfica falhou a qualificação para os oitavos-de-final da prova, e consumou a eliminação com uma goleada pesada frente ao Bayern de Munique por 5-1.



A comitiva encarnada chegou a Lisboa esta quarta-feira por volta das 17h30 e seguiu em direção ao Estádio da Luz.

Rui Vitória assinou pelo Benfica em 2015, depois de quatro temporadas ao serviço do Vitória de Guimarães. No Estádio da Luz, Vitória conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças.

Segundo o que é avançado pela imprensa nacional, Rui Vitória poderá já não orientar a equipa no sábado frente ao Feirense. Bruno Lage, treinador da equipa B, deve assumir o comando da equipa interinamente, caso o cenário de saída se confirme.